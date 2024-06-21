Санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами

Санкции США против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитари привели к тому, что российские банки столкнулись с проблемой закрытия сделок по валютным свопам в долларах и евро.

Санкции США против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитари привели к тому, что российские банки столкнулись с проблемой закрытия сделок по валютным свопам в долларах и евро.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на банковском рынке.

По данным издания, из-за санкций банки столкнулись с дисбалансом между валютными активами и обязательствами, так как после санкций Мосбиржа прекратила торги долларами и евро.

Президент ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Евгений Егоров подтвердил изданию наличие такой проблемы. По его словам, после введения санкций НКЦ пришлось пересчитать свопы в долларах и евро в рублях и совершить офсетные сделки. Пострадали от санкций и крупные компании, покупавшие поставочные деривативы в долларах и евро. Их позиции на бирже пришлось закрывать в "особом порядке", пишет издание.

Накануне, 20 июня, на торговой сессии индекс Московской биржи впервые с 15 декабря опустился ниже 3000 пунктов, сообщает "Коммерсант". Он составил 2996,44 пункта (–0,47%). А 13 июня после введения санкций индекс упал на 15%, до 3039 пунктов, отыгравшись в тот же день до 3163 пунктов.

12 июня Минфин США ввел санкции. После этого Мосбиржа приостановила торги долларами и евро, а Банк России перешел к новым правилам расчета официального курса рубля к этим валютам.