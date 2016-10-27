Санкции ограничивают рост российской экономики

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Санкции, введенные против РФ, ограничивают темпы роста российской экономики на 0,8-1% в год. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя экономического совета при президенте России, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Россия несет существенные издержки из-за санкций. Я везде называю эту цифру - от 0,8% до 1% неполученного роста ВВП. В первые два года это было почти 1%, сейчас чуть меньше. Это ежегодно. Они серьезно влияют на нашу экономику, рост и жизненный уровень", - сказал Кудрин.

При этом экс-министр финансов отметил, что из-за нагрузки на экономику страны российским властям необходимо принимать усилия для смягчения санкций. Он также усомнился, что санкции будут расширяться. "Я предполагал, что санкции в конце этого года начнут снижаться, по всем моим оценкам и разговорам с западными политиками. Может быть, в этом году не произойдет, но пока мой оптимизм сохраняется в отношении следующего года. Не отмена - поэтапное снижение. В целом, мы идем по этому пути, они не могут бесконечно длиться", - заключил Кудрин.