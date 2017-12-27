Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Самые богатые люди в мире стали в 2017 году на 1 трлн долларов богаче.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, причина в том, что фондовые рынки достигли исторических максимумов.

Индекс Bloomberg Billionaires, который ежедневно отслеживает состояние 500 богатейших людей мира, вырос на 23%. Между тем, фондовые индексы MSCI World и S&P 500 прибавили почти по 20%.

К концу торговой сессии, 26 декабря, 500 миллиардеров контролировали 5,3 трлн долларов по сравнению с 4,4 трлн долларов по состоянию на 27 декабря 2016 года.

Больше всего в этом году выросло состояние основателя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса. Он стал богаче на 34,2 млрд долларов и в октябре опередил соучредителя Microsoft Corp. Билла Гейтса, заняв первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира.

В целом 38 китайских миллиардеров в индексе Bloomberg разбогатели в 2017 году на 177 млрд долларов, или на 65%. Это лучший показатель в процентном выражении среди всех стран мира.

К слову, по данным банка UPS, в 2017 году впервые в истории в Азии насчитывалось больше миллиардеров, чем в США.