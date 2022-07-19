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Самую большую годовую инфляцию в еврозоне зафиксировали в Эстонии

Самую большую годовую инфляцию в еврозоне зафиксировали в Эстонии Самый высокий уровень годовой инфляции среди стран зоны евро зафиксирован в Эстонии. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщается на сайте Евростата.
Финансы
19 июля 2022 г. 17:06
Самую большую годовую инфляцию в еврозоне зафиксировали в Эстонии

Самый высокий уровень годовой инфляции среди стран зоны евро зафиксирован в Эстонии. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщается на сайте Евростата.

По этим данным, уровень годовой инфляции в Эстонии составил 22%, далее идут Литва - 20,5% и Латвия - 19,2%. Самыми благополучными странами оказались Мальта, где инфляция составила всего 6,1%, и Франция с отметкой 6,5%.

Евростат также отметил, что скорость инфляции в зоне евро возросла в июне и составила 8,6% по сравнению с маем, показатель которого остановился на отметке 8,1%.

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