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Samsung увеличит инвестиции в США до 45 млрд долларов

Samsung увеличит инвестиции в США до 45 млрд долларов Южнокорейская Samsung Electronics получит от правительства США финансирование в размере до 6,4 млрд долларов и увеличит инвестиции в эту страну с 17 млрд до порядка 45 млрд долларов.
Финансы
15 апреля 2024 г. 15:55
Samsung увеличит инвестиции в США до 45 млрд долларов

Южнокорейская Samsung Electronics получит от правительства США финансирование в размере до 6,4 млрд долларов и увеличит инвестиции в эту страну с 17 млрд до порядка 45 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Nikkei Asia.

Samsung построит в Техасе два завода по выпуску чипов с использованием 2-нанометровой технологии, предприятие по корпусированию микросхем и объект для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также расширит существующее предприятие, чтобы производить энергоэффективные чипы для оборонной, аэрокосмической и автомобильной отраслей.

Первый завод начнет производство в 2026 году, второй – в 2027 году. Объект НИОКР будет также открыт в 2027 году.

Ранее власти США выделили 8,5 млрд долларов компании Intel и 6,6 млрд долларов – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Средства предоставляются в рамках закона Chips and Science Act, направленного на развитие американской полупроводниковой промышленности.

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