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Саммит ЕС поддержал разработку цифрового евро

Саммит ЕС поддержал разработку цифрового евро Саммит ЕС выступил за усиление международной роли евро и поддержал подготовку к созданию цифрового евро.
Финансы
26 марта 2021 г. 04:08
Саммит ЕС поддержал разработку цифрового евро

Саммит ЕС выступил за усиление международной роли евро и поддержал подготовку к созданию цифрового евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе итоговом заявлении саммита ЕС по вопросам развития зоны евро.

"Саммит призвал к усилению и созданию более инновационного финансового сектора, более эффективных и устойчивых платежных систем. В этом контексте должна продолжаться подготовительная работа по изучению возможности запуска цифрового евро", - говорится в документе.

"Мы поддерживаем укрепление международной роли евро, которая позволит повысить стратегическую автономию ЕС в экономических и финансовых вопросах, сохраняя при этом открытую экономику, способствуя мировой финансовой стабильности и поддерживая европейский бизнес и граждан", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что Евросоюз намерен "всемерно развивать и укреплять деноминированные в евро финансовые рынки", повышая собственную финансовую устойчивость.

Лидеры государств Евросоюза сделали особый акцент, что для реализации этих планов Евросоюзу необходимо быстрое и эффективное восстановление после пандемии, развития зеленой экономики и зеленого финансового сектора - то есть системы, нацеленной на финансирование перестройки всей европейской экономики на базе так называемых зеленых технологий.

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