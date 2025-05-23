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Самира Мусаева: Рассчитываем на прогресс в новой оценке MONEYVAL по Азербайджану

Самира Мусаева: Рассчитываем на прогресс в новой оценке MONEYVAL по Азербайджану 85 % задач, предусмотренных Национальным планом действий на 2023–2025 годы по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, выполнены полностью, еще 5 % — частично.
Финансы
23 мая 2025 г. 16:32
Самира Мусаева: Рассчитываем на прогресс в новой оценке MONEYVAL по Азербайджану

85% задач, предусмотренных Национальным планом действий на 2023–2025 годы по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, выполнены полностью, еще 5% — частично.

Как сообщает Report, об этом заявила замглавы Государственной налоговой службы Самира Мусаева на международной научно-практической конференции в Баку.

По ее словам, успех достигнут благодаря скоординированной работе всех надзорных структур.

Мусаева отметила, что сейчас Азербайджан проходит очередную оценку MONEYVAL, и, по предварительным прогнозам, по ряду показателей ожидается улучшение показателей и рейтинга страны.

"Государственная налоговая служба проводит регулярный анализ законодательства, администрирования и фактически выполненных работ. По предварительной оценке, ожидается улучшение позиций и повышение рейтинга страны в отчете по ряду показателей. Окончательные результаты отчета точнее отразят положительную динамику", - сказала замглавы ГНС.

MONEYVAL — экспертный комитет Совета Европы, оценивающий меры стран по противодействию отмыванию преступных доходов. Азербайджан участвует в работе комитета с 2002 года. До сих пор проведено V раундов оценки деятельности Азербайджана в этом направлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan expects improved MONEYVAL assessment, says tax service official
Версия на азербайджанском языке Samirə Musayeva: "MONEYVAL-ın Azərbaycan üzrə qiymətləndirilmə hesabatında tərəqqiyə dair gözləntilər var"

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