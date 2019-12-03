Самира Мусаева: Повышение акцизных ставок не окажет существенного влияния на потребительские расходы

Повышение акцизных ставок на производимые в Азербайджане такие подакцизные товары как питьевой спирт, пиво, алкогольные напитки, табачные изделия, энергетические (алкогольные и безалкогольные) напитки, жидкости для электронных сигарет со следующего года, не окажет существенного влияния на расходы потребителей и объемы производства.

Как сообщает Report, об этом сказала начальник Главного управления налоговой политики Министерства налогов Самира Мусаева на брифинге, посвященном основным направлениям изменений и дополнений в Налоговый кодекс.

По ее словам, интересы производителей и потребителей учтены при подготовке дополнений и изменений в налоговое законодательство.

Согласно поправке, акцизный налог на питьевой спирт, водку, крепленые напитки и ликеры меняется с 2 до 3,2 маната за литр, коньяка – с 6 до 3,2 маната за литр, шампанского – с 2,5 до 2,6 маната за литр, вина – с 0,1 до 0,2 маната за литр, пиво - с 0,2 до 0,4 маната за литр, за 1000 штук тонких сигарет - с 20 манатов до 31 маната, а на энергетические напитки определен единый тариф в 3,1 маната (в настоящее время на алкогольные энергетические напитки акциз составляет 2 маната, а на безалкогольные энергетические напитки – 3 маната).

Кроме того, с 2020 года будет введен акцизный сбор на производство слабоалкогольных напитков в размере 0,4 маната за литр.