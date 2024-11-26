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Самира Мусаева: Налоговое бремя предпринимателей в Азербайджане в 2025 году не увеличится

Самира Мусаева: Налоговое бремя предпринимателей в Азербайджане в 2025 году не увеличится 12:30
Финансы
26 ноября 2024 г. 13:12
Самира Мусаева: Налоговое бремя предпринимателей в Азербайджане в 2025 году не увеличится

Поправки в Налоговый кодекс, внесенные в Милли Меджлис, не предусматривают увеличение в 2025 году налогового бремени или ужесточение налогового администрирования для предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями, его результаты".

Она отметила, что предложенные изменения ориентированы на поддержку развития индустриализации, расширение экспортно-ориентированных услуг, улучшение позиций Азербайджана в сфере международных перевозок, стимулирование судостроения и производства автобусов. Кроме того, изменения призваны привлечь инвестиции через государственно-частное партнерство и увеличить выработку энергии из возобновляемых источников.

"В следующем году, исходя из поступивших обращений, будут внесены корректировки по налоговым льготам с целью защиты интересов субъектов микробизнеса, что будет способствовать дальнейшему упрощению их деятельности", - добавила Самира Мусаева.

Она также подчеркнула, что предприниматели уже активно взаимодействуют с государственными органами, что позволяет более эффективно решать отраслевые проблемы. "Если в 2021 году позиции предпринимателей не всегда совпадали, то теперь их предложения стали более согласованными, что приносит пользу не только бизнесу, но и государству", - добавила Мусаева.

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Версия на английском языке No tax hike for entrepreneurs until 2025, Samira Musayeva says
Версия на азербайджанском языке Samirə Musayeva: "Azərbaycanda 2025-ci ildə sahibkarların heç bir kateqoriyası üzrə vergi yükünün artırılması gözlənilmir"

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