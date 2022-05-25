Самир Шарифов: За год населению возвращена сумма НДС в размере 138 млн манатов

"В течение года населению была возвращена сумма НДС в размере 138 млн манатов".

"В течение года населению была возвращена сумма НДС в размере 138 млн манатов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год".

Министр сказал, что эта цифра является результатом прозрачности:

“В результате прозрачности налоговой системы эта сумма возвращается в качестве подарка. Это достаточно результативный показатель".

Отметим, что с момента реализации проекта "Возврат НДС" и до 1 апреля текущего года потребителям было возвращено более 213,9 млн манатов по 536 252 529 кассовым чекам, а за январь-март этого года - более 42 млн манатов по 107 998 512 чекам.

До настоящего времени на портале www.edvgerial.az прошли регистрацию около 1,7 млн человек.