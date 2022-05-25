О нас

Самир Шарифов: За год населению возвращена сумма НДС в размере 138 млн манатов

Самир Шарифов: За год населению возвращена сумма НДС в размере 138 млн манатов "В течение года населению была возвращена сумма НДС в размере 138 млн манатов".
Финансы
25 мая 2022 г. 15:52
Самир Шарифов: За год населению возвращена сумма НДС в размере 138 млн манатов

"В течение года населению была возвращена сумма НДС в размере 138 млн манатов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год".

Министр сказал, что эта цифра является результатом прозрачности:

“В результате прозрачности налоговой системы эта сумма возвращается в качестве подарка. Это достаточно результативный показатель".

Отметим, что с момента реализации проекта "Возврат НДС" и до 1 апреля текущего года потребителям было возвращено более 213,9 млн манатов по 536 252 529 кассовым чекам, а за январь-март этого года - более 42 млн манатов по 107 998 512 чекам.

До настоящего времени на портале www.edvgerial.az прошли регистрацию около 1,7 млн человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "İl ərzində əhaliyə 138 milyon manat ƏDV qaytarılıb"

Другие новости из категории

Счетная палата: Исполнение расходов по некоторым фондам находится на низком уровне
Счетная палата: Исполнение расходов по некоторым фондам находится на низком уровне
25 мая 2022 г. 15:26
В Азербайджане будут увеличены расходы на здравоохранение
В Азербайджане будут увеличены расходы на здравоохранение
25 мая 2022 г. 14:26
Названы причины высокой инфляции в Азербайджане
Названы причины высокой инфляции в Азербайджане
25 мая 2022 г. 13:49
Счетная палата предложила внести изменения в закон о бюджетной системе
Счетная палата предложила внести изменения в закон о бюджетной системе
25 мая 2022 г. 13:42
Счетная палата: Достигнут прогресс в мерах по фискальным целям
Счетная палата: Достигнут прогресс в мерах по фискальным целям
25 мая 2022 г. 13:08
Счетная палата: Свободный остаток на едином казначейском счете сократился
Счетная палата: Свободный остаток на едином казначейском счете сократился
25 мая 2022 г. 13:03
Председатель Счетной палаты: Растет объем операций по бюджетным средствам вне казначейства
Председатель Счетной палаты: Растет объем операций по бюджетным средствам вне казначейства
25 мая 2022 г. 12:50
Министр финансов: Усиление инфляции актуализировало предоставление субсидий
Министр финансов: Усиление инфляции актуализировало предоставление субсидий
25 мая 2022 г. 12:44
Азербайджанский банк выпускает облигации на 5 млн манатов с доходностью 9%
Азербайджанский банк выпускает облигации на 5 млн манатов с доходностью 9%
25 мая 2022 г. 12:42
Счетная палата назвала причины роста денежной базы в прошлом году
Счетная палата назвала причины роста денежной базы в прошлом году
25 мая 2022 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi