Самир Шарифов: ВВП еще больше сократится

При этом, по его словам, по итогам 6 месяцев текущего года в исполнении госбюджета Азербайджана наблюдалась положительная динамика

Пандемия коронавируса привело к явлениям кризисного характера. Одним из них стало снижение потребления.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

При этом, по его словам, по итогам 6 месяцев текущего года в исполнении госбюджета Азербайджана наблюдалась положительная динамика: “В бюджете сформировался профицит в 292 миллиона манатов. Бюджетные расходы уже исполнены на 107 миллионов манатов, в процессе исполнения не было никакого спада”.

Министр также отметил, что с апреля ВВП начал снижаться: "Показатель снижения еще больше увеличится”.