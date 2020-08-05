О нас
Report Georgia

Самир Шарифов: ВВП еще больше сократится

Самир Шарифов: ВВП еще больше сократится При этом, по его словам, по итогам 6 месяцев текущего года в исполнении госбюджета Азербайджана наблюдалась положительная динамика
Финансы
5 августа 2020 г. 12:06
Самир Шарифов: ВВП еще больше сократится
Самир Шарифов / Report

Пандемия коронавируса привело к явлениям кризисного характера. Одним из них стало снижение потребления.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

При этом, по его словам, по итогам 6 месяцев текущего года в исполнении госбюджета Азербайджана наблюдалась положительная динамика: “В бюджете сформировался профицит в 292 миллиона манатов. Бюджетные расходы уже исполнены на 107 миллионов манатов, в процессе исполнения не было никакого спада”.

Министр также отметил, что с апреля ВВП начал снижаться: "Показатель снижения еще больше увеличится”.

 

 

 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Samir Şərifov: “ÜDM-də azalma göstəricisi bir qədər də artacaq”

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане откроют пляжи
В Азербайджане откроют пляжи
3 августа 2020 г. 17:12
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
3 августа 2020 г. 16:49
Торговые центры не откроют до сентября
Торговые центры не откроют до сентября
3 августа 2020 г. 17:09
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 18:06
Названо число коронавирусных больных в реанимации
Названо число коронавирусных больных в реанимации
2 августа 2020 г. 21:06
Полиция заинтересовалась роликами Баку этим вечером
Полиция заинтересовалась роликами "Баку этим вечером"
1 августа 2020 г. 18:52
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
3 августа 2020 г. 16:37
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
31 июля 2020 г. 11:00

Последние новости

12:47
К вниманию азербайджанских клубов: IFAB утвердил новые правила Футбол
12:31
Самир Шарифов: Должны быть созданы гибкие финансовые буферы Финансы
12:28
Порядок получения разрешений на портале İcaze.e-gov.az Социальная защита
12:22
Министр финансов: Активы ГНФАР вернулись к прежнему уровню Финансы
12:19
В России за сутки выявили свыше 5 тыс. случаев COVID-19 В регионе
12:16
В Азербайджане начался процесс выдачи кредитов предпринимателям Финансы
12:07
Новый проект по безработице - срок сокращен с 3 лет до 1 года Социальная защита
12:06
Самир Шарифов: ВВП еще больше сократится Финансы
11:46
В Милли Меджлисе память июльских шехидов почтили минутой молчания Милли Меджлис
11:44
Житель США купил предметы роскоши на деньги для поддержки бизнеса при пандемии Другие страны
11:23
Началось заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса ОБНОВЛЕНО Милли Меджлис
11:21
На курортах Турции резко выросло число заражений COVID-19 Другие страны
11:11
В Азербайджане увеличилась денежная база Финансы
10:59
​Азербайджанская нефть незначительно подорожала  Энергетика
10:57
Число случаев COVID-19 в Армении выросло до 39 586 В регионе
Вся новостная лента