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Самир Шарифов встретился с президентом группы Исламского банка развития

Самир Шарифов встретился с президентом группы Исламского банка развития Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с президентом группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером.
Финансы
27 февраля 2023 г. 19:36
Самир Шарифов встретился с президентом группы Исламского банка развития

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с президентом группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

На встрече обсуждены текущее состояние и будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и ИБР, фискальная стабильность, восстановление и реконструкция освобожденных территорий.

Было отмечено образцовое сотрудничество Азербайджана и Исламского банка развития в нефтегазовой, электроэнергетической, водной сферах, дорожном строительстве, реализации инфраструктурных проектов, сельском хозяйстве и промышленности, инвестировании.

Стороны провели широкий обмен мнениями о расширении партнерства и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov İslam İnkişaf Bankı Qrupunun prezidenti ilə görüşüb

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