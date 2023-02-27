Самир Шарифов встретился с президентом группы Исламского банка развития

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с президентом группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером.

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с президентом группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

На встрече обсуждены текущее состояние и будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и ИБР, фискальная стабильность, восстановление и реконструкция освобожденных территорий.

Было отмечено образцовое сотрудничество Азербайджана и Исламского банка развития в нефтегазовой, электроэнергетической, водной сферах, дорожном строительстве, реализации инфраструктурных проектов, сельском хозяйстве и промышленности, инвестировании.

Стороны провели широкий обмен мнениями о расширении партнерства и других вопросах, представляющих взаимный интерес.