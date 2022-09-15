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Самир Шарифов встретился с главным экономистом АБР

Самир Шарифов встретился с главным экономистом АБР Министр финансов, член совета директоров Азиатского банка развития (АБР) Самир Шарифов встретился с главным экономистом банка Альбертом Парком, находящимся с визитом в нашей стране.
Финансы
15 сентября 2022 г. 09:32
Самир Шарифов встретился с главным экономистом АБР

Министр финансов, член совета директоров Азиатского банка развития (АБР) Самир Шарифов встретился с главным экономистом банка Альбертом Парком, находящимся с визитом в нашей стране.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече были обсуждены текущее состояние и будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и АБР, основные направления стратегии партнерства между Азербайджаном и АБР, которая будет подготовлена в следующем году и охватит 2024-2028 годы.

С.Шарифов подробно проинформировал о мерах, осуществляемых правительством под руководством президента Ильхама Алиева, широкомасштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных территориях.

В свою очередь, А.Парк выразил удовлетворение долгосрочным и стратегическим сотрудничеством между Азербайджаном и АБР и выразил готовность и впредь расширять сотрудничество с Азербайджаном, поддерживать приоритеты экономического развития страны.

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Версия на английском языке Azerbaijani finance minister meets ADB chief economist

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