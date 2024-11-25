Самир Шарифов: В следующем году соцрасходы в 1,6 раза превысят показатели 2021 года

12:12

Прогнозируемые социальные расходы госбюджета на следующий год составляют 6,313 млрд манатов, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель 2021 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в следующем году соответствующий объем средств в госбюджете предусмотрен для повышения зарплат, пенсий, социальных пособий и стипендий, которые составляют основу социально ориентированных расходов.

"На усиление социальной защиты уязвимых слоев населения и на расходы социального обеспечения в следующем году из госбюджета будет выделено 4,812 млрд манатов, что на 420 млн манатов или на 9,6% больше, чем в текущем году", - сказал министр.