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Самир Шарифов: В следующем году соцрасходы в 1,6 раза превысят показатели 2021 года

Самир Шарифов: В следующем году соцрасходы в 1,6 раза превысят показатели 2021 года 12:12
Финансы
25 ноября 2024 г. 12:47
Самир Шарифов: В следующем году соцрасходы в 1,6 раза превысят показатели 2021 года
Самир Шарифов

Прогнозируемые социальные расходы госбюджета на следующий год составляют 6,313 млрд манатов, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель 2021 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в следующем году соответствующий объем средств в госбюджете предусмотрен для повышения зарплат, пенсий, социальных пособий и стипендий, которые составляют основу социально ориентированных расходов.

"На усиление социальной защиты уязвимых слоев населения и на расходы социального обеспечения в следующем году из госбюджета будет выделено 4,812 млрд манатов, что на 420 млн манатов или на 9,6% больше, чем в текущем году", - сказал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan's social expenditures in 2024 projected to be 1.6 times higher than in 2021
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Gələn il sosialyönümlü xərclərin 2021-ci ilə nisbətən 1,6 dəfə çox olacağı proqnozlaşdırılır"

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