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Самир Шарифов: В ряде стран цены на топливо выросли, в Азербайджане остались стабильными

Самир Шарифов: В ряде стран цены на топливо выросли, в Азербайджане остались стабильными В ряде стран цены на топливо стремительно выросли, а в Азербайджане оставались стабильными.
Финансы
3 ноября 2022 г. 14:46
Самир Шарифов: В ряде стран цены на топливо выросли, в Азербайджане остались стабильными

В ряде стран цены на топливо стремительно выросли, а в Азербайджане оставались стабильными.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, это связано с политикой Тарифного (ценового) совета.

"В настоящее время инфляция присуща не только Азербайджану. В ряде стран, в том числе в развитых, фиксируются высокие показатели инфляции, которых не было за последние 40 лет", - добавил министр.

Напомним, что последний раз цены на топливо в Азербайджане повышались 4 января 2021 года. В то время цена за литр бензина марки "АИ-92" повысилась с 90 гяпиков до 1 маната, а литр дизельного топлива подорожал с 60 до 80 гяпиков. Цены на бензин марок "АИ-95" и "АИ-98" не регулируются государством.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Bir sıra ölkələrdə yanacağın qiyməti artıb, bizdə sabit qalıb"

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