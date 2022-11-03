Самир Шарифов: В ряде стран цены на топливо выросли, в Азербайджане остались стабильными

В ряде стран цены на топливо стремительно выросли, а в Азербайджане оставались стабильными.

В ряде стран цены на топливо стремительно выросли, а в Азербайджане оставались стабильными.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, это связано с политикой Тарифного (ценового) совета.

"В настоящее время инфляция присуща не только Азербайджану. В ряде стран, в том числе в развитых, фиксируются высокие показатели инфляции, которых не было за последние 40 лет", - добавил министр.

Напомним, что последний раз цены на топливо в Азербайджане повышались 4 января 2021 года. В то время цена за литр бензина марки "АИ-92" повысилась с 90 гяпиков до 1 маната, а литр дизельного топлива подорожал с 60 до 80 гяпиков. Цены на бензин марок "АИ-95" и "АИ-98" не регулируются государством.