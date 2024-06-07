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Самир Шарифов: В прошлом году 37% госдолга было погашено за счет доходов от облигаций

Самир Шарифов: В прошлом году 37% госдолга было погашено за счет доходов от облигаций В 2023 году министерство финансов разместило государственные облигации на сумму 3,8 млрд манатов.
Финансы
7 июня 2024 г. 13:44
Самир Шарифов: В прошлом году 37% госдолга было погашено за счет доходов от облигаций
Самир Шарифов

В 2023 году министерство финансов разместило государственные облигации на сумму 3,8 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта поправок в закон "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

По его словам, из них 1,4 млрд манатов (36,8 %) направлены на погашение государственного долга.

"В прошлом году из общего объема облигаций на 3,8 млрд манатов, 1,6 млрд манатов были приобретены пятью структурами, финансируемыми из государственного бюджета. Остальные 2,2 млрд манатов были обеспечены другими юридическими лицами [банки - 1,8 млрд манатов, страховые компании - 258 млн манатов]," - сказал министр.

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