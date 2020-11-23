Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель

Создание финансового обеспечения в связи с осуществлением указанных задач обусловливает внесение соответствующих поправок в проект государственного бюджета на 2021 год

В связи с объявленным в стране военным положением, проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2021 год пока не представлены на обсуждение Милли Меджлиса.

Об этом Report в эксклюзивном заявлении сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

С.Шарифов отметил, что в проект госбюджета на 2021 год будут внесены определенные поправки.

По его словам, с поражением Армении в результате контрнаступательной операции Азербайджанской Армии прекращена 30-летняя оккупация исторических земель страны: "Приоритетом признано проведение работ по восстановлению на всех освобожденных от оккупации территориях, создание социально-экономической, энергетической, коммунальной, транспортной инфраструктуры, создание условий для жизни и деятельности наших граждан, возвращающихся в родные края. Как отметил президент Ильхам Алиев, "скоро во всем Карабахе начнется благоустройство, строительство, развитие".

Министр финансов отметил, что в освобожденных районах в первую очередь, важно принять соответствующие меры безопасности: "Это выводит на первый план обеспечение деятельности Азербайджанской Армии, пограничных войск, органов внутренних дел, безопасности на этих территориях, организацию мероприятий по разминированию. Создание финансового обеспечения в связи с осуществлением указанных задач обусловливает внесение соответствующих поправок в проект государственного бюджета на 2021 год".

"По поручению президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях уже начата реализация инфраструктурных проектов. Распоряжением президента дан старт финансированию из резервного фонда строительства автомобильной дороги Ахмедбейли–Алханлы–Физули–Шуша стоимостью 50 млн манатов", - сказал он.