Самир Шарифов: В последние годы расходы на образование выросли вдвое

В последние годы расходы, предусмотренные в госбюджете Азербайджана на образование, выросли примерно вдвое.

В последние годы расходы, предусмотренные в госбюджете Азербайджана на образование, выросли примерно вдвое.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О госбюджете на 2023 год" на сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры.

"Один из определенных президентом Ильхамом Алиевым приоритетов национального развития связан со сферой образования, развитием человеческого капитала. На эти цели выделяются средства из госбюджета. За последние годы произошел рост в два раза, в стратегии социально-экономического развития также предусматривается с каждым годом выделять на образование все больше средств. Большая часть роста связана с повышением зарплат, что естественно. Ведь усовершенствование системы зарплат работников образовательной сферы, получение учителями достойной зарплаты - один из важных вопросов", - отметил он.