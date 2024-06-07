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Самир Шарифов: В обновленном бюджете доходы и расходы соответствуют целям бюджетного правила

Самир Шарифов: В обновленном бюджете доходы и расходы соответствуют целям бюджетного правила В обновленном государственном бюджете Азербайджана на 2024 год доходы и расходы соответствуют целевым показателям бюджетного правила. Исполнение сводного базового дефицита бюджета и отношение государственного долга к ненефтяному ВВП будут обеспечены в уст
Финансы
7 июня 2024 г. 12:51
Самир Шарифов: В обновленном бюджете доходы и расходы соответствуют целям бюджетного правила
Самир Шарифов

В обновленном государственном бюджете Азербайджана на 2024 год доходы и расходы соответствуют целевым показателям бюджетного правила. Исполнение сводного базового дефицита бюджета и отношение государственного долга к ненефтяному ВВП будут обеспечены в установленных пределах.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил сегодня в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса - обсуждения законопроекта о внесении поправок в закон "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

"Основная цель поправок и обновления государственного бюджета - создание дополнительных источников финансирования для решения приоритетных задач, определенных президентом, и вопросов развития, за счет увеличения доходов страны," - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Yenilənmiş büdcədə gəlirlər və xərclər büdcə qaydası üzrə hədəfə uyğundur"

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