Самир Шарифов: В обновленном бюджете доходы и расходы соответствуют целям бюджетного правила

В обновленном государственном бюджете Азербайджана на 2024 год доходы и расходы соответствуют целевым показателям бюджетного правила. Исполнение сводного базового дефицита бюджета и отношение государственного долга к ненефтяному ВВП будут обеспечены в уст

В обновленном государственном бюджете Азербайджана на 2024 год доходы и расходы соответствуют целевым показателям бюджетного правила. Исполнение сводного базового дефицита бюджета и отношение государственного долга к ненефтяному ВВП будут обеспечены в установленных пределах.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил сегодня в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса - обсуждения законопроекта о внесении поправок в закон "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

"Основная цель поправок и обновления государственного бюджета - создание дополнительных источников финансирования для решения приоритетных задач, определенных президентом, и вопросов развития, за счет увеличения доходов страны," - отметил министр.