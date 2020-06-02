​Самир Шарифов: В казне образовался профицит в 500 млн. манатов

© Report/ Firi Salim — ​Самир Шарифов https://report.az/storage/news/7b601a14b98088b47aa479198143b848/959dc9d6-5efa-40c9-904f-c7a856f105b4_292.jpg

"В последние месяцы Государственный таможенный комитет, и Государственная налоговая служба превзошли свои прогнозы".

Как передает Report, об этом представителям СМИ сказал министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, из-за высокой средневзвешенной цены на нефть в первом квартале, в этих учреждениях были созданы избыточные резервы. Другими словами, эти организации собрали больше средств, чем ожидалось, и перечислили их в бюджет.

"Хотя такие случаи положительны, но мы должны принять во внимание, что пандемия сильно ударила по мировой экономике и ослабила экономическую активность, сократила мировое потребление и парализовала многие области. В результате, международные организации проводят некоторый анализ", - сказал он.

Министр подчеркнул, согласно оперативным данным по исполнению государственного бюджета Азербайджана по итогам пяти месяцев 2020 года, в казне образовался профицит в 500 миллионов манатов.

С.Шарифов отметил, что основные расходы были направлены на сектор здравоохранения. В настоящее время государство предпринимает большие шаги в этой области. Таким образом, внедрение режима карантина, обучение врачей по этим вопросам, лечение пациентов, приобретение соответствующих лекарств и оборудования, а также помещение людей в карантин и их карантин являются дорогостоящими. Несомненно, эти расходы не были учтены в государственном бюджете. Но, пересмотрев бюджет, мы уже оказали финансовую поддержку.

С другой стороны, согласно указу Президента, для ликвидации негативного воздействия пандемии на экономику было выделено 1 миллиард манатов. В частности, недавно было выделено 533 миллиона манатов на различные отрасли экономики. Эти средства были в основном направлены на бесплатную помощь малым, средним и микропредпринимателям. Кроме того, некоторые средства были переданы министерству труда и социальной защиты для помощи.