Самир Шарифов: В госбюджет могут быть внесены некоторые поправки

12:09

Кабинет министров подготовил 5-летнюю стратегию социально-экономического развития Азербайджана и представил руководству страны.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Если понадобятся дополнительные финансовые средства после того, как высшее руководство рассмотрит и утвердит этот документ, в соответствии с законодательством в госбюджет на будущий год могут быть внесены некоторые поправки. Тем не менее при расчете доходов государственного и сводного бюджетов за основу брались показатели макроэкономического прогноза министерства экономики на 2021-2025 годы, в том числе реальный рост ВВП в следующем году на 3,9%, ненефтяного сектора – 4,9%"