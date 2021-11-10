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Самир Шарифов: В госбюджет могут быть внесены некоторые поправки

Самир Шарифов: В госбюджет могут быть внесены некоторые поправки 12:09
Финансы
10 ноября 2021 г. 12:33
Самир Шарифов: В госбюджет могут быть внесены некоторые поправки

Кабинет министров подготовил 5-летнюю стратегию социально-экономического развития Азербайджана и представил руководству страны.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Если понадобятся дополнительные финансовые средства после того, как высшее руководство рассмотрит и утвердит этот документ, в соответствии с законодательством в госбюджет на будущий год могут быть внесены некоторые поправки. Тем не менее при расчете доходов государственного и сводного бюджетов за основу брались показатели макроэкономического прогноза министерства экономики на 2021-2025 годы, в том числе реальный рост ВВП в следующем году на 3,9%, ненефтяного сектора – 4,9%"

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: “Gələn il dövlət büdcəsinə bəzi dəyişikliklər edilə bilər”

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