Министр: В Азербайджане к концу года ожидается однозначная инфляция

К концу 2023 года в Азербайджане ожидается однозначная инфляция.

К концу 2023 года в Азербайджане ожидается однозначная инфляция.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2024 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, труда и социальной политики, аграрной политики, региональных вопросов и природных ресурсов, энергетики и экологии.

По его словам, вопрос роста инфляции находится в поле зрения правительства, и президент дал по этому поводу отдельные поручения.

Министр отметил, что в этом году инфляция несколько замедлилась:

"Ожидается, что в следующем году уровень инфляции снизится вдвое по сравнению с показателями текущего года. Речь здесь идет о примерной цифре 5,3%. Большинство факторов, вызвавших инфляцию в Азербайджане, были внешними. В настоящее время наблюдается их изменение. С этой точки зрения снижение импортной инфляции стабилизирует эти процессы у нас".