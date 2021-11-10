Самир Шарифов: Тарифы на услуги населению ниже себестоимости

В связи с тем, что для сферы транспорта, связи и коммунального хозяйства в следующем году из госбюджета будет выделено 479 млн манатов, а тарифы на услуги населению ниже себестоимости, предусмотрено выделение субсидий ряду государственных структур.

Для сферы транспорта, связи и коммунального хозяйства в следующем году из госбюджета будет выделено 479 млн манатов, но тарифы на услуги населению ниже себестоимости. Поэтому предусмотрено выделение субсидий ряду государственных структур.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

”Среди них ЗАО "Бакинский метрополитен" и другие структуры", - подчеркнул министр.