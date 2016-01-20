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    Самир Шарифов: Следует найти новые источники дохода для бюджета

    Министр финансов подчеркнул необходимость бюджетных изменений

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в целях укрепления социального обеспечения возникла необходимость изменения государственного бюджета на 2016 год.

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил министр финансов Самир Шарифов. 

    Министр отметил, что изначально базовая стоимость нефти в бюджете принималась как 50 долларов/баррель: "Также для покрытия расходов следует найти новые источники дохода для бюджета".

    Отметим, что планируется снижение базовой стоимости нефти в бюджете до 30 долларов/баррель. 

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