Самир Шарифов: Резкое укрепление маната может иметь негативные последствия

На фоне больших объемов валютных поступлений в Азербайджан курс маната может резко укрепиться, что может иметь ряд негативных последствий.

На фоне больших объемов валютных поступлений в Азербайджан курс маната может резко укрепиться, что может иметь ряд негативных последствий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

"Укрепление маната может создать проблемы, особенно для наших компаний, занимающихся экспортом", - отметил он.