Самир Шарифов: “Рейтинговое агентство очень скупо относится к рейтингу Азербайджана”

“Наша новая стратегия заимствований была принята, и мы не склонны заимствовать в соответствии с этой стратегией”.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в программе “Пульс дня” на канале AzTV.

По его словам, рейтинговые агентства должны повысить рейтинг Азербайджана минимум на один ступень:

“Я могу даже сказать, что сейчас есть те, кто хочет одолжить нам больше. Но мы не заинтересованы в заимствованиях в иностранной валюте. Мы стараемся проводить здесь довольно консервативную, осторожную политику. Однако мы должны работать с рейтинговыми агентствами. Они приезжают в нашу страну два раза в год. Они проводят встречи с нами и готовят отчеты. Они могут показать нам первичную копию того отчета. Мы можем возражать против этого, но это не значит, что эти замечания будут приняты во внимание. На основании этого они принимают решения.

Правильность и справедливость этих решений является еще другим вопросом. Я лично считаю, что рейтинговые агентства очень скупо относятся к рейтингу Азербайджана. Мне кажется, что наш рейтинг может быть как минимум на 1 ступень выше. Достижения, которых мы преодолели за последние два года, установление макроэкономической стабильности в экономике страны, создание достаточных финансовых ресурсов, финансовых буферов и другие важные реформы направлены на поддержание долгосрочной финансовой устойчивости. Исходя из этого, я думаю, что мы заслуживаем повышения на один шаг. Но такое решение еще не принято, но мы постараемся принять такое решение”.