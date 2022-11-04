Самир Шарифов прокомментировал предложение о повышении не облагаемой налогом части зарплаты

"В Азербайджане предлагается повысить с 2 500 до 5 000 манатов часть заработной платы, не облагаемую подоходным налогом. Это предложение необходимо тщательно оценить".

"В Азербайджане предлагается повысить с 2 500 до 5 000 манатов часть заработной платы, не облагаемую подоходным налогом. Это предложение необходимо тщательно оценить".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании парламентских комитетов по делам молодежи и спорта, труда и социальной политики, аграрной политике, региональным делам, природным ресурсам, энергетике и экологии.

"В настоящее время подоходный налог платят работники нефтяного и государственного секторов. В рамках программы поддержки предпринимателей работники негосударственного и ненефтяного секторов освобождены от уплаты подоходного налога с части заработной платы ниже 8 000 манатов до 2026 года. Чтобы распространить это на более широкую аудиторию, мы должны сначала рассмотреть финансовую сторону вопроса. По нашим предварительным оценкам, если предложение будет принято, это приведет к потере 150 млн манатов в госбюджете. Речь идет примерно о 40 тыс. человек. Поэтому мы должны всесторонне взвесить этот вопрос”, - сказал министр.