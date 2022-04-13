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Самир Шарифов: Прогноз по расходам бюджета в I квартале выполнен на 99%

Самир Шарифов: Прогноз по расходам бюджета в I квартале выполнен на 99% Исполнение бюджетных расходов в I квартале, как правило, невысокое, но в этом году оно составило 99%.
Финансы
13 апреля 2022 г. 09:48
Самир Шарифов: Прогноз по расходам бюджета в I квартале выполнен на 99%

Исполнение бюджетных расходов в I квартале, как правило, невысокое, но в этом году оно составило 99%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам I квартала текущего года.

По его словам, даже в условиях такого высокого уровня исполнения профицит госбюджета составил 1 млрд 380 млн манатов: "Это отличный показатель. Расходы госбюджета, как я отметил, за тот же период составили 5 млрд 630 млн манатов или 99%", - отметил он.

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Версия на английском языке Samir Sharifov: State budget expenditures for first quarter executed at 99%
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "I rübdə büdcə xərcləri üzrə proqnoz 99% icra olunub"

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