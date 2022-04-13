Самир Шарифов: Прогноз по расходам бюджета в I квартале выполнен на 99%

Исполнение бюджетных расходов в I квартале, как правило, невысокое, но в этом году оно составило 99%.
Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам I квартала текущего года.
По его словам, даже в условиях такого высокого уровня исполнения профицит госбюджета составил 1 млрд 380 млн манатов: "Это отличный показатель. Расходы госбюджета, как я отметил, за тот же период составили 5 млрд 630 млн манатов или 99%", - отметил он.