Самир Шарифов: Профицит бюджета в 2,9 раза превысил прогноз в прошлом году

В прошлом году доходы сводного бюджета выполнены на 33,8 млрд манатов или на 9,4% больше, чем в 2018 году, а расходы – на 26,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал сегодня на заседании коллегии министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

По словам Шарифова, в сводном бюджете сложился профицит в 7,3 млрд манатов, что в 2,9 раза больше прогноза.

Он отметил, что доходы госбюджета были выполнены на 24,2 млрд манатов или на 4,5% сверх утвержденного прогноза, расходы - на 24,4 млрд манатов или 97%: "Дефицит госбюджета составил 207 млн манатов против прогноза в 2 млрд, что связано со значительным перевыполнением прогнозов по налоговым и таможенным поступлениям, а также экономией средств".

По его словам, еще одним важным элементом государственного бюджета на 2019 год является исполнение президентского указа об урегулировании проблемных кредитов на общую сумму 640 млн манатов, охватывающих 593 тыс. физических человек.