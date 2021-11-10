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Самир Шарифов: Проблемы при исполнении бюджетных расходов связаны с освоением иностранных кредитов

Самир Шарифов: Проблемы при исполнении бюджетных расходов связаны с освоением иностранных кредитов 14:55
Финансы
10 ноября 2021 г. 15:30
Самир Шарифов: Проблемы при исполнении бюджетных расходов связаны с освоением иностранных кредитов
Самир Шарифов

"Ряд проблем при исполнении расходов госбюджета в Азербайджане связан с освоением иностранных кредитов. Их доля в Государственной инвестиционной программе составляет около 610 миллионов манатов".

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"До сих пор была использована только часть внешних кредитов в размере 200 млн манатов. Оставшаяся часть не была использована из-за определенных проблем, с которыми сталкиваются исполнительные организации. У кого ни спроси, способны ли они выполнить эти расходы до конца года, получишь положительный ответ. Но мы видим, что уровень исполнения низкий. В связи с этим необходимо принять некоторые меры", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: “Dövlət zəmanətləri fiskal dayanıqlılığa problem yaratmır”

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