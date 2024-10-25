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Самир Шарифов принял участие во встречах по вопросам климатического финансирования в Вашингтоне

Самир Шарифов принял участие во встречах по вопросам климатического финансирования в Вашингтоне Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов вместе с делегацией во главе с назначенным президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым принял участие в ряде мероприятий и встреч высокого уровня, посвященных вопросам климатичес
Финансы
25 октября 2024 г. 17:47
Самир Шарифов принял участие во встречах по вопросам климатического финансирования в Вашингтоне

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов вместе с делегацией во главе с назначенным президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым принял участие в ряде мероприятий и встреч высокого уровня, посвященных вопросам климатического финансирования.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, встречи состоялись в рамках ежегодного собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка в Вашингтоне (США).

На мероприятии в МВФ (22 октября), организованном Азербайджаном, ОАЭ и Бразилией, Шарифов подчеркнул важность принятия к концу этого года справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию (NCQG), которая будет отвечать потребностям развивающихся стран в борьбе с изменением климата.

Он призвал министров финансов G20 предпринять совместные шаги по NCQG и отметил необходимость увеличения ресурсной базы многосторонних банков развития для климатического финансирования.

Шарифов также принял участие во встрече министров финансов и глав центральных банков Совета сотрудничества стран арабских государств Персидского залива, стран Кавказа и Центральной Азии.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Finance Minister attends high-level climate finance meetings in Washington
Версия на азербайджанском языке ФотоSamir Şərifov iqlim maliyyəsi məsələlərinə həsr olunmuş görüşlərə qatılıb

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