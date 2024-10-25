Самир Шарифов принял участие во встречах по вопросам климатического финансирования в Вашингтоне

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов вместе с делегацией во главе с назначенным президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым принял участие в ряде мероприятий и встреч высокого уровня, посвященных вопросам климатичес

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов вместе с делегацией во главе с назначенным президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым принял участие в ряде мероприятий и встреч высокого уровня, посвященных вопросам климатического финансирования.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, встречи состоялись в рамках ежегодного собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка в Вашингтоне (США).

На мероприятии в МВФ (22 октября), организованном Азербайджаном, ОАЭ и Бразилией, Шарифов подчеркнул важность принятия к концу этого года справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию (NCQG), которая будет отвечать потребностям развивающихся стран в борьбе с изменением климата.

Он призвал министров финансов G20 предпринять совместные шаги по NCQG и отметил необходимость увеличения ресурсной базы многосторонних банков развития для климатического финансирования.

Шарифов также принял участие во встрече министров финансов и глав центральных банков Совета сотрудничества стран арабских государств Персидского залива, стран Кавказа и Центральной Азии.