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Самир Шарифов: Принимаются меры по снижению зависимости от нефти

​Самир Шарифов: Принимаются меры по снижению зависимости от нефти

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанным в связи с введением нового бюджетного правила, были утверждены определенные показатели по ненефтяному базовому дефициту.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в 2019 году эти показатели выполнены на 31,1 процента против целевого в 26,6 процента: "Это является показателем того, что принимаются практические меры по постепенному снижению зависимости от нефтяного сектора. Бюджетное правило также служит этим целям".

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