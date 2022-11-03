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Самир Шарифов: При увеличении расходов бюджета нам следует проявлять осторожность

Самир Шарифов: При увеличении расходов бюджета нам следует проявлять осторожность При увеличении расходов бюджета следует проявлять осторожность. Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. По словам мин
Финансы
3 ноября 2022 г. 11:45
Самир Шарифов: При увеличении расходов бюджета нам следует проявлять осторожность

При увеличении расходов бюджета следует проявлять осторожность.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, увеличение расходов в условиях высокой инфляции может еще больше ускорить рост цен и привести к инфляционной спирали.

Шарифов отметил, что при подготовке бюджета на 2023 год предусмотрен экономический рост в размере 4,5%, в том числе в ненефтяном секторе на уровне 4,6%. Годовая инфляция прогнозируется на уровне 6,3%.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Büdcə xərclərini artırarkən ehtiyatlı olmalıyıq"

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