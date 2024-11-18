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Самир Шарифов: Президент Азербайджана поручил повысить зарплаты и социальные пособия

Самир Шарифов: Президент Азербайджана поручил повысить зарплаты и социальные пособия 14:31
Финансы
18 ноября 2024 г. 14:50
Самир Шарифов: Президент Азербайджана поручил повысить зарплаты и социальные пособия
Самир Шарифов

Президент Ильхам Алиев дал поручение правительству Азербайджана обеспечить повышение заработных плат и социальных пособий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год".

Министр отметил, что эффективность бюджетных расходов является важным вопросом для правительства: "Необходимо достичь консенсуса по планированию расходов. Контроль за расходами должен осуществляться, как со стороны правительства, так и со стороны Милли Меджлиса через Счетную палату".

С.Шарифов также добавил, что благодаря деятельности фискальных органов и стимулирующим мерам государства в ненефтегазовом секторе, достигнуты положительные результаты: "Ненефтегазовый секторе в этом году обеспечил дополнительные поступления в бюджет доходов в размере 960 млн манатов".

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Prezident maaşların və sosial müavinətlərin artırılmasını tapşırıb"

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