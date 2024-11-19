Самир Шарифов: Подготовлен законопроект об оказании правовой помощи

17:00

В Азербайджане подготовлен законопроект об оказании правовой помощи.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам при обсуждении проекта закона о госбюджете Азербайджана на 2025 год.

"В Министерстве финансов знакомы с этим проектом. Он готовится Министерством юстиции совместно с Коллегией адвокатов. Документ будет представлен после согласования", - отметил он.