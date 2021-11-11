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Самир Шарифов о причинах роста цен в Азербайджане

Самир Шарифов о причинах роста цен в Азербайджане Никто не может дать гарантий, что цены и тарифы в мире останутся неизменными.
Финансы
11 ноября 2021 г. 15:09
Самир Шарифов о причинах роста цен в Азербайджане
Самир Шарифов

Никто не может дать гарантий, что цены и тарифы в мире останутся неизменными.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, говоря о повышении тарифов на электроэнергию, природный газ и некоторые продукты в стране.

"Вы знаете, что определенная продукция завозится в Азербайджан из-за рубежа. Может ли правительство Азербайджана как-то повлиять на их цены? Нет. Азербайджан импортирует также продукцию, относящуюся к коммунальной сфере. И это неизбежно влияет на рост себестоимости услуг", - сказал С.Шарифов.

Министр также объяснил причины подорожания в Азербайджане на фоне роста цен на нефть на мировых рынках:

"На начальном этапе в прогнозах бюджета были заложены невысокие цены на нефть. Поэтому, когда нефть падала в цене, мы не снижали тарифы. В настоящее время наши тарифы достаточно низкие по сравнению с мировыми. Сравните цены на природный газ в мире и у нас".

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Версия на английском языке Samir Sharifov explains reasons for rising prices in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov Azərbaycanda qiymətlərin artmasının səbəblərini açıqlayıb

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