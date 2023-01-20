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Самир Шарифов: Все финансовые вопросы по соцпрограммам будут решены

Самир Шарифов: Все финансовые вопросы по соцпрограммам будут решены "В настоящее время из госбюджета выделяются соответствующие средства на повышение зарплат".
Финансы
20 января 2023 г. 13:36
Самир Шарифов: Все финансовые вопросы по соцпрограммам будут решены
Самир Шарифов

"В настоящее время из госбюджета выделяются соответствующие средства на повышение зарплат".

Об этом Report заявил министр финансов Самир Шарифов.

По словам министра, будут решены все финансовые вопросы по социальным программам, предусмотренным в распоряжениях президента.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева минимальная зарплата доведена до 345 манатов. На повышение минимальной заработной платы, которое охватит 700 тыс. граждан, из госбюджета будет выделено 450 млн манатов.

Согласно распоряжению, минимальная пенсия будет доведена до 280 манатов. Надбавки будут рассчитываться с 1 января.

С учетом увеличения минимальной пенсии повышение зарплат и пенсий охватит более 800 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov maaş artımlarından danışıb

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