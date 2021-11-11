Самир Шарифов: Неисполнение расходов бюджета достигнет 1,2-1,3 млрд манатов

В этом году в госбюджете Азербайджана может сложиться профицит в размере 1,5 млрд манатов.

В этом году в госбюджете Азербайджана может сложиться профицит в размере 1,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения пакета бюджета на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса.

По его словам, достигнуты высокие показатели исполнения госбюджета: «Однако мы должны признать, что есть некоторые задержки в исполнении расходов. Ожидается, что неисполнение расходов бюджета составит 1,2-1,3 млрд манатов”, - сказал министр.