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Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня

Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня Повышение Fitch Ratings прогноза по международному кредитному рейтингу Азербайджана со "стабильного" на "позитивный" оценивается как правильный шаг, хоть и запоздавший.
Финансы
22 октября 2022 г. 11:25
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов

Повышение со стороны Fitch Ratings прогноза по международному кредитному рейтингу Азербайджана со "стабильного" на "позитивный" оценивается как правильный шаг, хоть и запоздавший.

Об этом в эксклюзивном комментарии сообщил Report министр финансов Самир Шарифов.

Отметил, что Fitch 21 октября подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в местной и иностранной валюте (IDR) на уровне “BB+” с прогнозом "позитивный".

"Считаем, что настало время для повышения международного кредитного рейтинга Азербайджана, как и было ранее, до инвестиционного уровня", - сказал министр.

С.Шарифов подчеркнул, что данное решение об улучшении прогноза по рейтингу, хоть и запоздало, но является первым шагом: "Министерство финансов надеется, что и другие международные рейтинговые агентства в скором времени предпримут аналогичный шаг".

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Версия на английском языке Samir Sharifov: Time to increase Azerbaijan's credit rating to investment level
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: “Azərbaycanın beynəlxalq kredit reytinqinin investisiya səviyyəsinə yüksəldilməsinin vaxtı çatıb”

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