Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня

Повышение Fitch Ratings прогноза по международному кредитному рейтингу Азербайджана со "стабильного" на "позитивный" оценивается как правильный шаг, хоть и запоздавший.

Повышение со стороны Fitch Ratings прогноза по международному кредитному рейтингу Азербайджана со "стабильного" на "позитивный" оценивается как правильный шаг, хоть и запоздавший.

Об этом в эксклюзивном комментарии сообщил Report министр финансов Самир Шарифов.

Отметил, что Fitch 21 октября подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в местной и иностранной валюте (IDR) на уровне “BB+” с прогнозом "позитивный".

"Считаем, что настало время для повышения международного кредитного рейтинга Азербайджана, как и было ранее, до инвестиционного уровня", - сказал министр.

С.Шарифов подчеркнул, что данное решение об улучшении прогноза по рейтингу, хоть и запоздало, но является первым шагом: "Министерство финансов надеется, что и другие международные рейтинговые агентства в скором времени предпримут аналогичный шаг".