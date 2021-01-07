Самир Шарифов: На жилье военнослужащим выделено 35 млн манатов

Также государством предусмотрено предоставление ряду компаний определенных субсидий

В этом году на улучшение жилищно-бытовых условий военнослужащих выделено 35 миллионов манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на проходящем в видеоформате совещании, посвященном итогам 2020 года, под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Кроме того, по его словам, с учетом того, что некоторые государственные компании оказывают населению услуги по субсидированным ценам, государством предусмотрено предоставление этим компаниям определенных субсидий.