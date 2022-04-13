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Самир Шарифов: На следующие три года планируется взять в заем 4,3 млрд манатов

Самир Шарифов: На следующие три года планируется взять в заем 4,3 млрд манатов В ближайшие три года Азербайджан планирует взять в долг 4,3 млрд манатов.
Финансы
13 апреля 2022 г. 10:54
Самир Шарифов: На следующие три года планируется взять в заем 4,3 млрд манатов

В ближайшие три года Азербайджан планирует взять в долг 4,3 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала текущего года.

По словам министра, сегодня одним из важных вопросов является наша стратегия заимствования, то есть сколько дополнительных займов мы будем брать.

"На следующие три года предусмотрено общее заимствование в размере 4,3 млрд манатов. Это не включает в себя рефинансирование долга. Если мы включим и его, то речь пойдет о займе в размере 8,3 млрд манатов. 1,3 млрд манатов займа составят средства, которые мы получим по согласованным до сегодняшнего дня кредитам. То есть они были подписаны по определенным проектам, однако полное использование этих кредитов пока не обеспечено. Новый заем предусмотрен в размере 3 млрд манатов", - отметил С.Шарифов.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: “Növbəti 3 il üçün ümumi borclanma 4,3 milyard manat olacaq"

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