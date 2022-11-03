Самир Шарифов: Мы заимствовали меньше запланированного

"Правительство Азербайджана заимствовало меньше, чем планировалось".
Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Он добавил, что в государственном долге нужно сократить долю внешнего долга и увеличить внутренний долг: "Внутреннее заимствование повышает устойчивость местных финансовых рынков. Поэтому мы постараемся сохранить стабильным или сократить внешнее заимствование, вместо этого увеличив внутреннее".
Напомним, в своем заключении к законопроекту "О госбюджете на 2023 год" Счетная палата указала, что Минфин осуществил на внутреннее заимствование при наличии остатка в госбюджете на этот год.
"По итогам исполнения бюджета за 8 месяцев доходы исполнены на 20 184,7 млн манатов или на 101,8%, расходы - на 18 151,9 млн манатов или на 100,4%, профицит бюджета составил 2 032,8 млн манатов. По источникам финансирования дефицита за 8 месяцев на остаток бюджета направлено 576 млн манатов, в том числе привлеченные за счет внутреннего заимствования средства в размере 380,1 млн манатов. Бюджет был исполнен с профицитом, однако было осуществлено внутреннее заимствование, так что привлеченные без надобности заемные средства были направлены на остаток и остались неиспользованными, что привело к дополнительным процентным расходам, а также к возможности повышения процентных ставок при погашении долговых обязательств новым заимствованием", - отмечается в заключении.