Самир Шарифов: Мы заимствовали меньше запланированного

"Правительство Азербайджана заимствовало меньше, чем планировалось".

"Правительство Азербайджана заимствовало меньше, чем планировалось".

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он добавил, что в государственном долге нужно сократить долю внешнего долга и увеличить внутренний долг: "Внутреннее заимствование повышает устойчивость местных финансовых рынков. Поэтому мы постараемся сохранить стабильным или сократить внешнее заимствование, вместо этого увеличив внутреннее".

Напомним, в своем заключении к законопроекту "О госбюджете на 2023 год" Счетная палата указала, что Минфин осуществил на внутреннее заимствование при наличии остатка в госбюджете на этот год.

"По итогам исполнения бюджета за 8 месяцев доходы исполнены на 20 184,7 млн манатов или на 101,8%, расходы - на 18 151,9 млн манатов или на 100,4%, профицит бюджета составил 2 032,8 млн манатов. По источникам финансирования дефицита за 8 месяцев на остаток бюджета направлено 576 млн манатов, в том числе привлеченные за счет внутреннего заимствования средства в размере 380,1 млн манатов. Бюджет был исполнен с профицитом, однако было осуществлено внутреннее заимствование, так что привлеченные без надобности заемные средства были направлены на остаток и остались неиспользованными, что привело к дополнительным процентным расходам, а также к возможности повышения процентных ставок при погашении долговых обязательств новым заимствованием", - отмечается в заключении.