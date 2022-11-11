Самир Шарифов: Мы должны очень осторожно подходить к дальнейшему увеличению госрасходов

В Азербайджане, как и во всем мире, наблюдается высокая инфляция, что приводит к снижению доходов.

В Азербайджане, как и во всем мире, наблюдается высокая инфляция, что приводит к снижению доходов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

Министр отметил, что даже если доходы бюджета увеличиваются, мы обязаны финансировать расходы: "Поэтому мы должны очень осторожно подходить к дальнейшему увеличению расходов".

По его словам, заработные платы работников государственного сектора повышены.

В проекте государственного бюджета на следующий год предусмотрено выделение 228,5 млн манатов на финансирование сферы науки. Это на 23,5 млн манатов или на 11,5% больше, чем в текущем году и на 76,7 млн манатов или на 50,5% больше, чем в 2021 году.