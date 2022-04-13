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Министр: Международные финансовые структуры предлагают кредиты Азербайджану

Министр: Международные финансовые структуры предлагают кредиты Азербайджану Международные финансовые структуры, включая Всемирный банк, предлагают Азербайджану кредитные линии.
Финансы
13 апреля 2022 г. 10:22
Министр: Международные финансовые структуры предлагают кредиты Азербайджану

Международные финансовые структуры, включая Всемирный банк, предлагают Азербайджану кредитные линии.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил минувшим днем на совещании по итогам I квартала текущего года под председательством президента Ильхама Алиева.

"Сегодня есть международные организации, готовые дать нам достаточно большие кредиты. После определенных ваших выступлений Европейский Союз заявил о намерении предоставить кредит в размере 2 млрд евро. Структура готова выдать этот кредит через два банка - Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк. С другой стороны, другие международные финансовые учреждения, в первую очередь Всемирный банк, предлагают нам свои кредитные линии из-за большого опыта в работах по реконструкции. Азиатский банк развития также готов предоставить в долг достаточно большую сумму на основе программ, представленных правительством Азербайджана. В зависимости от того, какие проекты мы выберем, в указанных Вами долговых рамках мы можем привлечь эти средства", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: “Beynəlxalq maliyyə qurumları kredit xətləri təklif edir"

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