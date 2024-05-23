Самир Шарифов: Международная конъюнктура поспособствовала получению дополнительных доходов

В прошлом году международная конъюнктура была благоприятной для Азербайджана и положительно повлияла на получение дополнительных доходов.

В прошлом году международная конъюнктура была благоприятной для Азербайджана и положительно повлияла на получение дополнительных доходов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на состоявшемся сегодня заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

"В 2023 году один баррель нефти марки Azeri Light был продан в среднем за 86 долларов США, что позволило увеличить наши валютные резервы", - сказал он.

Кроме того, министр отметил, что масштабные реформы, проведенные президентом Ильхамом Алиевым, обеспечили экономический рост.