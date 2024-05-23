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Самир Шарифов: Международная конъюнктура поспособствовала получению дополнительных доходов

Самир Шарифов: Международная конъюнктура поспособствовала получению дополнительных доходов В прошлом году международная конъюнктура была благоприятной для Азербайджана и положительно повлияла на получение дополнительных доходов.
Финансы
23 мая 2024 г. 11:57
Самир Шарифов: Международная конъюнктура поспособствовала получению дополнительных доходов
Самир Шарифов

В прошлом году международная конъюнктура была благоприятной для Азербайджана и положительно повлияла на получение дополнительных доходов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на состоявшемся сегодня заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

"В 2023 году один баррель нефти марки Azeri Light был продан в среднем за 86 долларов США, что позволило увеличить наши валютные резервы", - сказал он.

Кроме того, министр отметил, что масштабные реформы, проведенные президентом Ильхамом Алиевым, обеспечили экономический рост.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Beynəlxalq konyukturanın əlavə gəlir əldə etməyimizə müsbət təsiri olub"

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