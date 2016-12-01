Самир Шарифов: Государственные вузы не будут привлекаться к налогу на прибыль

Баку. 1 декабря.REPORT.AZ/ В Азербайджане не планируется привлекать к налогу на прибыль государственные вузы. Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов.

"В заключении Счетной палаты затронут вопрос привлечения государственных вузов к налогу на прибыль. Вопрос не поднимается на уровне правительства и поправка в налоговый кодекс не предусмотрена. Государственные вузы функционируют эффективно. Однако это не значит, что они не должны привлекаться к налогу. Считаю, что эти учреждения должны функционировать как некоммерческие структуры. Средства от оплаты за обучение должны быть направлены на управление и развитие вузов", - подчеркнул министр.

С.Шарифов также прокомментировал вопрос сокращения выделений из госбюджета на науку. По его словам, за два года накоплены достаточные резервы: "Мы печатали книги на латинской графике 7-8 лет. Когда-то этот процесс должен быть завершен. Других коренных сокращений нет".