Самир Шарифов: Эта резолюция - посягательство на азербайджано-французские связи

"Этот провокационный шаг направлен не на мир, а на разжигание войны в Карабахе"

Принятие Сенатом Франции проекта резолюции в связи с нагорно-карабахским регионом расцениваю как нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, этот провокационный шаг направлен не на мир, а на разжигание войны в Карабахе.

Об этом Report заявил сопредседатель азербайджано-французской межправительственной экономической комиссии, министр финансов Самир Шарифов, комментируя известное решение Сената Франции.

По его словам, Сенат не считается с фундаментальными принципами международного права, Уставом ООН и соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, за которые голосовала сама Франция: "Тем самым Франция, для которой Азербайджан много лет является основным торгово-экономическим партнером на Южном Кавказе, посягает на многостороннее сотрудничество в политической, экономической, торгово-культурной, образовательной и других сферах, интересы французских бизнес-кругов в Азербайджане, и ставит под большой вопрос будущее сотрудничество".