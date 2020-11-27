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Самир Шарифов: Эта резолюция - посягательство на азербайджано-французские связи

Самир Шарифов: Эта резолюция - посягательство на азербайджано-французские связи "Этот провокационный шаг направлен не на мир, а на разжигание войны в Карабахе"
Финансы
27 ноября 2020 г. 17:29
Самир Шарифов: Эта резолюция - посягательство на азербайджано-французские связи

Принятие Сенатом Франции проекта резолюции в связи с нагорно-карабахским регионом расцениваю как нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, этот провокационный шаг направлен не на мир, а на разжигание войны в Карабахе.

Об этом Report заявил сопредседатель азербайджано-французской межправительственной экономической комиссии, министр финансов Самир Шарифов, комментируя известное решение Сената Франции.

По его словам, Сенат не считается с фундаментальными принципами международного права, Уставом ООН и соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, за которые голосовала сама Франция: "Тем самым Франция, для которой Азербайджан много лет является основным торгово-экономическим партнером на Южном Кавказе, посягает на многостороннее сотрудничество в политической, экономической, торгово-культурной, образовательной и других сферах, интересы французских бизнес-кругов в Азербайджане, и ставит под большой вопрос будущее сотрудничество".

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: “Bu bədnam qətnamə Azərbaycan və Fransa arasında uzun illərdən bəri qurulmuş əməkdaşlığa ciddi qəsddir”

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