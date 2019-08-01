Самир Шарифов: Есть определенные задержки в реализации инфраструктурных проектов

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"Расходы по государственным капиталовложениям на общую сумму 5,98 млрд манатов выполнены пока что на 37% в течение 6 месяцев".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на совещании при президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

"Тому есть несколько объективных причин. Кредиты предусмотрены в размере примерно 1,14 млрд манатов. К сожалению, коэффициент использования этих кредитов невысок. Считаем, что соответствующие структуры должны ускорить работу по реализации этих кредитов. Конечно, некоторые моменты не зависят от них. Существуют определенные процедуры закупок, которым должны следовать международные финансовые учреждения. Это требует определенного времени. В некоторых случаях должны быть приняты меры в соответствии с законодательством о государственных закупках Азербайджане", - сказал он.

"Полагаем, что в результате этих проволочек есть некоторые задержки в реализации инфраструктурных проектов. Это работа наших налоговых и таможенных органов. В конечном итоге могут возникнуть некоторые препятствия в прогнозировании доходов и исполнении расходов государственного бюджета. Поэтому мы стараемся обеспечить согласованное исполнение расходов государственного бюджета, чтобы большая часть расходов не приходилась на конец года - ноябрь-декабрь", - добавил министр.