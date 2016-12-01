Самир Шарифов: Бюджет может быть пересмотрен

Баку. 1 декабря.REPORT.AZ/ На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по вопросам здравоохранения, семьи, женщины и ребенка, науки и образования, культуры, труда и социальной политики начались обсуждения проектов, входящих в пакет госбюджета на 2017 год.

Как сообщает Report, министр финансов Самир Шарифов заявил, что, несмотря на девальвацию национальной валюты, курс маната все еще испытывает давление.

По его словам, предусмотрена оптимизация расходов в целях повышения эффективности, создания финансового обеспечения для своевременного выполнения внешних обязательств.

"Падение цен на сырую нефть – фактор риска. В исполнении бюджета могут возникнуть сложности в связи с возможным падением цен на нефть ниже заложенной в бюджете базовой цены в 40 долларов/баррель, низкими темпами роста ненефтяного сектора (В 2017 году рост ВВП на 1%, рост ВВП в нефтяном секторе – 2,5%), замедлением роста и другими негативными тенденциями. Если мер по покрытию дефицита будет недостаточно, бюджет будет вновь пересмотрен", - отметил С.Шарифов.