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Самир Шарифов вошел в состав Экономического совета

Самир Шарифов вошел в состав Экономического совета Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 9 сентября 2020 года об отмене указа от 15 июля 2016 года "О создании новой системы управления экономической политикой и экономическими реформами и создании Совета по финансовой стабильности".
Финансы
27 января 2025 г. 16:58
Самир Шарифов вошел в состав Экономического совета
Самир Шарифов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 9 сентября 2020 года об отмене указа от 15 июля 2016 года "О создании новой системы управления экономической политикой и экономическими реформами и создании Совета по финансовой стабильности".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, отныне заместитель премьер-министра Самир Шарифов также будет представлен в Экономическом совете.

Напомним, что Экономический совет был создан после упразднения Совета финансовой стабильности.

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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov İqtisadi Şurada təmsil olunacaq

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