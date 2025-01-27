Самир Шарифов вошел в состав Экономического совета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 9 сентября 2020 года об отмене указа от 15 июля 2016 года "О создании новой системы управления экономической политикой и экономическими реформами и создании Совета по финансовой стабильности".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 9 сентября 2020 года об отмене указа от 15 июля 2016 года "О создании новой системы управления экономической политикой и экономическими реформами и создании Совета по финансовой стабильности".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, отныне заместитель премьер-министра Самир Шарифов также будет представлен в Экономическом совете.

Напомним, что Экономический совет был создан после упразднения Совета финансовой стабильности.